UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.
TUĞRAL VE ÖZARAL YARDIMCILARI OLACAK
Macaristan'ın Szeged şehrindeki Szeged Grosics Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
VAR DA BELİRLENDİ
Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem, Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay AVAR olarak görev alacak.