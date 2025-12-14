Vaclav Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası maçta 2 gol kaydeden Vaclav Cerny, açıklamalarda bulundu.

"2 FARKLI ÖNDEYSENİZ KAZANMALISINIZ"

Maçı değerlendiren Çekyalı yıldız, "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Cerny, "Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.