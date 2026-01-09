Vaclav Cerny: Beşiktaş'a transferim iyi ki gerçekleşmiş

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Vaclav Cerny, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

Hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Cerny, ilk yarıda öne geçilen maçlardaki puan kaybına değindi.

Cerny, öne geçtikleri maçlarda yaşadıkları puan kayıplarıyla ilgili, "İlk golü attığımız maçları daha iyi idare edebilirdik. Bir gol daha atıp puan kaybını önleyebilirdik." dedi.

Çekyalı yıldız daha sonra ise Beşiktaş'a transfer olduğu süreçle ilgili konuştu.

"İyi ki Beşiktaş'a gelmişim" diyen Cerny, taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi hissettiğini sözlerine ekledi.

"SON MAÇLARDA FİZİKSEL OLARAK SORUN YAŞAMAMAYA BAŞLADIK"

Cerny, "Her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. İdman yükümüz zorlu geçiyor, zaten bu yüzden kamptayız. Antrenmanlarımız bazen çift, bazen tek oluyor. Hem fiziksel hem taktiksel olarak hazırlığımız oldu. Gelişimi odaklı gittik, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Yeni kurulan bir takımdaki oyuncuların, sezonun ilk yarısında gelişim göstermesi normaldir. Herkes aynı idman yüküne ulaşınca, 2-3 ay içinde futbolcular aynı seviyeye gelir. Maçlarda da bu gelişimi görebilirsiniz. Ligin ilk yarısının son kısmında fiziksel olarak sorun yaşamamaya başladık." dedi.

"İLK GOLÜ ATTIĞIMIZ MAÇLARI DAHA İYİ İDARE EDEBİLİRDİK"

İlk yarıda öne geçilen maçlarda puan kaybedilmesine değinen 28 yaşındaki oyuncu, "İlk yarı itibarıyla çok fazla maçta puan kaybettik. Bu maçları kazandıkça gelişim gösterebilirdik. Bu maçları ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Bunu yaptıkça takım gelişir ve puan tablosunda iyiye gidersiniz. İlk golü attığımız maçları daha iyi idare edebilirdik. Bir gol daha atıp puan kaybını önleyebilirdik. Futbolda takım olarak ve bireysel hatalar yapılabiliyor. Bu maçları kazanmamız takımı mental olarak geliştirirdi. Bizim gibi bir kulübün hedefi bu olmalı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİNİ ÖĞRENDİĞİMDE GELMEYİ ÇOK İSTEDİM"

Başarılı futbolcu, siyah-beyazlılara transferiyle ilgili ise şunları ekledi: