Abone ol: Google News

Vanspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi

1. Lig'de mücadele eden Vanspor, Hakan Kutlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 19:22
Vanspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi
  • Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu'nun yerine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.
  • Kulüpten yapılan açıklamada Korkmaz'a başarılar dilendi.
  • Yeni teknik direktörün, takıma hayırlı olması temenni edildi.

1. Lig ekiplerinden Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

HAKAN KUTLU'YLA VEDALAŞILDI

Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.

Eshspor Haberleri