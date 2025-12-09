Vanspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi

- Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu'nun yerine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.
- Kulüpten yapılan açıklamada Korkmaz'a başarılar dilendi.
- Yeni teknik direktörün, takıma hayırlı olması temenni edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.
HAKAN KUTLU'YLA VEDALAŞILDI
Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.