Vedat Muriç: Türkiye'ye karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak Kosova'nın golcü ismi Vedat Muriç, Slovakya'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Muriç'in gündeminde, oynayacakları Türkiye mücadelesi vardı.

Muriç, Dünya Kupası yolunda henüz işlerinin bitmediğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

Ülkemizi yakından tanıyan ve bir dönem Rizespor ve Fenerbahçe formaları da giyen Muriç, millilerimizin zayıf yönlerini bildiklerini söyledi.

Muriç, "Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"Mutluyuz, mutluyuz. Normal olarak bir galibiyet ama çok önemli bir galibiyet. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen taraftarlarımız vardı, onlara çok çok çok teşekkür ediyorum, geldikleri için ayaklarına sağlık."

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BAŞARMIŞ DEĞİLİZ"

"Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey değil, hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım daha kaldı."

HAYALİNİ AÇIKLADI...

"Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz."

"TÜRKİYE'YE KARŞI DESTEK BEKLİYORUZ"

"Mutluyuz, tüm insanlar kutlasın çünkü bunu hak ettik. Kosova'ya, nerede olurlarsa olsunlar tüm Arnavutluk'a destekleri için çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz."

MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele 31 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak.