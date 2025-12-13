Victor Osimhen, Süper Lig'de 6. golünü attı

- Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı oynanan maçta Galatasaray'ın 3. golünü attı.
- Bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkarırken, toplam gol sayısı 12 oldu.
- Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele etti.
Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.
TOPLAM GOL SAYISI 12'YE ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.