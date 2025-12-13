Victor Osimhen, Süper Lig'de 6. golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele etti.

Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

TOPLAM GOL SAYISI 12'YE ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.