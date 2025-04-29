Victor Osimhen'e sürpriz talip: Suudi Arabistan ekibi peşine düştü

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Galatasaray'da bütün kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor.

Adı Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı yıldız golcü için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de ciddi şekilde devreye girdi.

ARAPLAR CİDDİ ŞEKİLDE DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı AL Hilal, Napoli ile anlaştı.

Suudi Arabistan ekibi, Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI: NAPOLİ VE AL HİLAL ANLAŞTI

Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de gelecek teklifleri tamamen reddetmiş değil.

Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili kararını verecek.

Öte yandan Galatasaray'la birlikte Osimhen'le Chelsea, Newcastle United, Arsenal, Manchester United ve Juventus'un ilgisi olduğu biliniyor.