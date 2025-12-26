Yeni Malatyaspor, liglere erken veda etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon 1. Lig'den, bu sezon ise 2. Lig'den sezon tamamlanmadan bir alt lige düştü.

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren sarı-siyahlı ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kadro yetersizliği ve aldığı puan silme cezaları nedeniyle son yıllarda istikrarlı bir düşüş sürecine girdi.

SÜPER LİG'DEN ALT LİGLERE UZANAN DÜŞÜŞ

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan kulüp, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e yükseldi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Malatya temsilcisi, bir sezon sonra TFF 1. Lig'e çıktı.

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, burada 5 sezon mücadele etti.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Doğu Anadolu temsilcisi, ardından 1. Lig'de 2 sezon yer aldı.

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞME ERKEN KESİNLEŞTİ

Geçen sezon 1. Lig'de ekonomik sorunlar ve FIFA'dan aldığı 21 puan silme cezası nedeniyle ligin bitimine 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor, bu sezon yer aldığı 2. Lig'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

PUAN SİLME CEZALARI VE MAÇA ÇIKMAMA

Bu sezon 2. Lig'de çıktığı 12 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisinin, FIFA Disiplin Komitesi ve TFF tarafından toplam 7 kez puanı silindi.

Sezona eksi 6 puanla başlayan ekip, devam eden süreçte 36 puan silme cezası daha aldı.

Ayrıca ligin 13. haftasında deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Yeni Malatyaspor, 13 Aralık'ta oynanması gereken Kırklarelispor maçına da çıkmadı ve 3-0 mağlup sayıldı.

3. LİG'E DÜŞÜRÜLDÜ

TFF talimatları gereği, aynı sezon içerisinde ikinci kez maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 19 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Sarı-siyahlı ekip, aldığı cezalar sonrası 2. Lig Kırmızı Grup'ta eksi 43 puanla son sırada yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kırklarelispor maçının tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına da hükmetti.