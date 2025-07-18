Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan talip çıktı

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon attığı 30 gol ile takımın skor yüküne liderlik eden Youssef En-Nesyri, başarılı bir sezon geçirdi.

Al Hilal'in de ilgilendiği En-Nesyri'ye Suudi Arabistan’dan bir teklif daha geldi.

Daha önce yüksek bir miktarda bonservis teklifi gelmediği sürece takımda kalması kararlaştırılan En-Nesyri’ye, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah talip oldu.

ARAPLAR İSTİYOR

Africa foot’un haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Suudi kulübünün bu transfer hamlesinde, yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ın Ligue 1’e dönme hazırlığında olması etkili oldu.

Al Qadsiah, forvet hattını güçlendirmek için rotasını En-Nesyri’ye çevirdi.

Faslı oyuncuya daha önce de Al Hilal ve Al Nassr gibi diğer Suudi ekiplerinin ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

40 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Ancak Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için belirlediği 40 milyon euro bonservis bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Sevilla’dan 19,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

27 yaşındaki, geçtiğimiz sezonu 30 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.