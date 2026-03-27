Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı 1-0 yenerek finale çıktı. Arda Güler'in asisti, Ferdi Kadıoğlu'nun golü sonrasında Arda Güler'in ailesinin büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova oldu.
Final mücadelesi, 31 Mart Salı günü TSİ 22.45'te Kosova'da oynanacak.
ARDA GÖNDERDİ, FERDİ ATTI
Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti.
Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı uzun pasta, kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu, topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.
ARDA'NIN AİLESİNİN BÜYÜK SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi, oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
O anları kayda alan Güler Ailesi'nin görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.