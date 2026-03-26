FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı finalleri oynanacak

FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası'na, kıtalararası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
OYNANACAK MAÇLAR
Yarın oynanacak yarı final maçları programı şöyle:
01.00 Bolivya-Surinam:
06.00 Yeni Kaledonya-Jamaika
Kıtalararası play-off eşleşmeleri:
1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo
2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak
