Milli dartçı Zehra Gemi dünya şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere’de gerçekleştirilen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak tarihe geçti. 84 ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda mücadele eden Gemi, finalde İrlandalı Rebecca Allen’ı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

YARI FİNALDE DÜNYA 1 NUMARASINI DEVİRDİ

Denizlili genç sporcu, turnuvanın en kritik mücadelesini yarı finalde verdi. Dünya sıralamasının lideri olan İngiliz Paige Pauling ile karşılaşan Gemi, sergilediği üstün performansla rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

LAKESIDE SAHNESİNDE TARİH YAZDI

Surrey kentindeki ünlü Lakeside Country Club’da düzenlenen şampiyonada fırtına gibi esen milli sporcu, Genç Kızlar kategorisinde “ilk Türk dünya şampiyonu” unvanını aldı. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye dart tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

GENÇ YAŞTA ULUSLARARASI BAŞARILAR

2023’te İspanya’da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonluğu yaşayan Gemi, bu kez dünya arenasında daha büyük bir başarıya imza attı. Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu ile birlikte hazırlanan genç sporcu, disiplinli çalışması ve azmiyle Türkiye’yi gururlandırdı.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Zehra Gemi ve antrenörü Yusufcan Korucu’yu tebrik ederek, elde edilen dünya şampiyonluğunun yalnızca Denizli’ye değil, tüm Türkiye’ye büyük bir mutluluk yaşattığını belirtti. Erdoğan, genç sporcular için ilham niteliğindeki bu başarının Türk dartına yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.