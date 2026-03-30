Ronald Koeman'dan Galatasaray taraftarına Noa Lang müjdesi

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ekvador ile salı günü oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koeman, Norveç maçının ardından tüm oyuncuların iyi durumda olduğunu söyledi.

"LANG 11'DE BAŞLAYABİLİR"

Hollandalı teknik adam, sakatlığı nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Noa Lang'ın da Ekvador maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

Ronald Koeman, "Herkes formda ve iyi durumda. Noa Lang da öyle, Ekvador maçında ilk 11'de başlayabilir." dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Hollanda ile Ekvador'un karşı karşıya geleceği hazırlık maçı 31 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğunu açıklamıştı.

Lang, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini duyurmuştu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında parmağından sakatlanan Noa Lang'ın, Hollanda'nın oynayacağı ikinci maçta sahaya dönmesini beklediklerini söylemişti.