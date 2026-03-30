Real Sociedad, Marco Asensio'nun peşinde!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanya'dan daha önce Villarreal ve Sevilla iddiası gündeme gelen Asensio için bu kez Real Sociedad yazıldı.

BU KEZ SOCIEDAD İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Sociedad, 30 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

Asensio, Real Sociedad'ın öncelikli transfer hedefleri arasında yer alıyor.

İspanyol ekibi, Fenerbahçe'deki performansı ile dikkat çeken yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE, BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, başarılı futbolcusunu astronomik bir teklif gelmediği sürece kesinlikle bırakmak istemiyor.

36 MAÇTA 27 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.