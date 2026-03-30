Menajerinden Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında açıklama

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair açıklama geldi.

İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun, Udinese'de kendisini iyi hissettiğini söyledi.

UDINESE'YE TRANSFERİ

Zaniolo'nun Udinese'ye transferini anlatan Vigorelli, "Udinese'nin Nicolo için yeniden yükselişe geçme ihtiyacını karşılayacak ideal yer olduğuna ikna olduk ama zaten öyle düşünüyorduk. Ortam maksimum istikrar ve huzur sağladı." dedi.

"FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Zaniolo'nun Udinese'ye transfer olmayı çok istediğini söyleyen Vigorelli, "Bugüne kadarki verilerin, bu seçimin ne kadar doğru olduğunu doğruladığını saklamanın bir anlamı yok ancak şunu söylemek istiyorum; Zaniolo fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek bu yeni maceraya kendisini en iyi şekilde adapte etti." sözlerini sarf etti.

"KARİYERİ BOYUNCA KANITLADI"

"Galatasaray taraftarı onu hala özlüyor mu?" sorusuna yanıt veren Claudio Vigorelli, "Evet. Türkiye'de hala çok seviliyor. Roma'da eleştirilmişti ama Konferans Ligi finalinde galibiyeti getiren golü attı ve oradan ayrıldı. Galatasaray ile şampiyon oldu ve attığı bir gol derbiyi kazandırdı. Premier Lig'de bahis olayı nedeniyle zor bir yıl geçirdi ancak bu durumdan büyük bir başarıyla çıktı ve Aston Villa'nın Avrupa'ya dönmesine katkı sağladı. Kısacası, Atalanta ve Fiorentina'da geçirdiği zorlu yıl dışında Nicolo her zaman lider ve başrol oyuncusu olarak sezonlar geçirdi. Bence kariyeri boyunca birçok kez şampiyonluk vasıflarına sahip olduğunu kanıtladı." dedi.

GELECEĞİ

Zaniolo'nun geleceğine dair konuşan Vigorelli, "Udinese'nin Zaniolo'yu satın alma opsiyonu var ama burada rakamlardan bahsetmeyelim. En kısa zamanda masaya oturup nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendireceğimize eminim. Kesin olan şey, Udinese'de çok iyi olduğu." diye konuştu.

BAŞKA TAKIMLARIN İLGİSİ

Udinese Teknik Direktörü Runjaic, Zaniolo'ya başka takımlardan ilgi olduğunu söylemişti.

Bu hatırlatmaya dair konuşan menajer Vigorelli, "Umduğumuz gibi bu performans devam ederse, diğer takımların ilgisini çekeceğini düşünmek futbolun dinamiklerinin bir parçası. Ama tekrar ediyorum, Udinese'de mutlu ve durumu adım adım ele alıyoruz. Gelecekte ne olacağı konusunda çok ileriye bakmanın bir anlamı yok; şimdilik Galatasaray ile anlaşmayı sonuçlandırmaya odaklanalım ve Udinese'nin planlarının ne olduğunu görelim." yorumunda bulundu.

İKİ FARKLI OPSİYON

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki Zaniolo için iki farklı opsiyona sahip:

-10 milyon euro bonservis

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.