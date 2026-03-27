Rumen basını, kaçan Dünya Kupası'na üzülüyor!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova oldu.

Final mücadelesi 31 Mart Salı günü Kosova'nın sahipliğinde oynanacak.

Rumen basını, Türkiye-Romanya maçını manşetlerine taşıdı.

"TÜRKİYE OYUNU KONTROL ETTİ"

Agerpres, Romanya'nın Dünya Kupası fırsatını bir kez daha kaçırdığını vurgulayarak, "Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi." ifadelerini kullandı.

"ROMANYA, DÖRT YIL DAHA BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK"

G4 Media, "Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" sözlerine yer verdi ve "Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak." dedi.

"ROMANYA, DÜNYA KUPASI'NI TELEVİZYONDAN İZLEYECEK"

Adevarul da Arda Güler'e vurgu yaparak milli futbolcunun kalitesinin fark yarattığını belirtti.

Gazete, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini attı.

"ROMANYA SEMALARINA KARANLIK ÇÖKTÜ"

Prosport ise "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü." dedi.

"ONLAR SÜPER ARDA'YA SAHİPTİ"

Golazo, Arda Güler ve Ratiu'yu kıyaslayarak "Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu" dedi.

Gazete, Arda Güler'in oyunu Gheorghe Hagi gibi yönlendirdiğini belirtti.

"ELVEDA AMERİKAN RÜYASI"

Gazeta Sporturilor ise "Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya kıl payı kaybetti." dedi.