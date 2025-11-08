Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı

- Lando Norris, Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını kazandı.
- Mercedes pilotları Kimi Antonelli ikinci, George Russell üçüncü oldu.
- Oscar Piastri ise yarışı tamamlayamadan bıraktı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışının heyecanı yaşandı.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.
NORRIS, İLK SIRADA
Sprint yarışında McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.
Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.
PIASTRI, VEDA ETTİ
McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.
Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.