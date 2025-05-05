Formula 1'de Miami yarışını Oscar Piastri kazandı

Formula 1'de sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sini ilk sırada tamamlayan McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, sezonun 4. galibiyetini elde etti.
Takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris, Piastri'nin 4.63 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise liderin 37.644 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 18 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.
Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Oscar Piastri (Avustralya): 131
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115
3. Max Verstappen (Hollanda): 99
4. George Russell (Büyük Britanya): 93
5. Charles Leclerc (Monako): 53
TAKIMLAR
1. McLaren: 246
2. Mercedes: 141
3. Red Bull: 105
4. Ferrari: 94
5. Williams: 37
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