Formula 1'de sıradaki durak Çin olacak

Formula 1'de sezonun 2. yarışı, Çin'in Şangay şehrinde düzenlenecek.

Çin Grand Prix'si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 10.00'da, yarış da 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

GEÇEN SEZONKİ YARIŞI PIASTRI KAZANDI

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı.

İLK YARIŞ 2004'TE YAPILDI

İlk olarak 2004 yılında düzenlenen Çin Grand Prix'sinde en hızlı turu ise 2004 yılında 1:32.238 Alman sürücü Michael Schumacher yaptı.

İLK YARIŞIN GALİBİ RUSSELL

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 25 puan

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 15 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10 puan

Takımlar

1. Mercedes: 43 puan

2. Ferrari: 27 puan

3. McLaren: 10 puan

4. Red Bull Racing: 8 puan

5. Haas F1 Team: 6 puan