Giovanni van Bronckhorst yeniden İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, konuk ekipte tanıdık bir isim de vardı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un ekibinde yer alan Beşiktaş eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sefer İstanbul'a yardımcı antrenör olarak geldi.

BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon Liverpool'da görev almaya başlamıştı.

GALATASARAY'A KARŞI 2 MAÇTA 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst döneminde siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılara karşı 1'i TFF Süper Kupa, 1'i de Süper Lig'de olmak olmak üzere 2 kere rakip oldu ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenmeyi başarmıştı. Ligde ise 2-1'lik skorla mağlup olmuşlardı.