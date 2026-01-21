Karabağ, Eintracht Frankfurt'u son dakika golüyle yıktı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, Tevfik Behramov Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4. dakikada Camilo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti.

10. dakikada Alman ekibi, Can Uzun'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

78. dakikada Frankfurt'un kazandığı penaltıda Fares Chaibi topu ağlara göndererek Alman ekibini 2-1 öne geçirdi.

KARABAĞ GERİ DÖNDÜ

Maçta perdeyi açan Camilo Duran, 80. dakikada yeniden sahneye çıktı ve maçta bir kez daha dengeyi sağladı.

90+4. dakikada son sözü Bahlul Mustafazade söyledi ve Karabağ mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

KARABAĞ'IN RAKİBİ LIVERPOOL

Azerbaycan ekibi böylece puanını 10'a yükseltirken, Eintracht Frankfurt ise 4 puanda kaldı.

Karabağ, ligin son maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.