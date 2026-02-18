Okan Buruk'tan Liverpool ve Tottenham sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti.

Turun rövanş karşılaşması, 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası çarşamba günü öğlen saatlerinde İngiltere'de Talk Sport'un canlı radyo yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR GECEYDİ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA"

Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus'a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.

"ATMOSFER, MUAZZAM BİR DENEYİM"

Atmosfer ile ilgili olarak Buruk, şöyle konuştu:

Rakip takımı çok iyi analiz ettik. Stadyumun atmosferi ve İstanbul’daki ortam gerçekten muazzam bir deneyim. Orada olmanız, bu atmosferi hissetmeniz gerekiyor. Bu hem benim için hem de oyuncularımız için büyük bir deneyimdi. Aynı şekilde rakip oyuncular için de öyle. Bu durum oyunumuzu ciddi şekilde etkiliyor. Taraftarlarımızla birlikte hücum ediyor, birlikte savunma yapıyoruz.

"FUTBOLCULARIM DAHA İYİ MOTİVE OLUYOR"

Futbolcuları hakkında Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Muhteşem bir gece oldu bizim için. Futbolcularım Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyor. Türk Ligi maçlarına böyle konsantre olamıyorlar, Şampiyonlar Ligi maçlarına çok daha iyi konsantre oluyorlar. 90 dakika boyunca oynayan tüm oyuncularım harika performans sergiledi.

"OSIMHEN BİZİM İÇİN HAYALDİ"

Osimhen'in kendileri için hayal olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.

"ÖNÜMÜZDE BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"

Önlerinde bir maçın daha olduğunu söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

Henüz bitmedi. İlk maçın ikinci yarısını 4-0 kazandık ama önümüzde bir 90 dakika daha var. 0-0 gibi başlamalıyız. İlk maçı düşünmeden oynamalıyız.

"MOURINHO ESKİ SEVİYESİNDE DEĞİL"

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran şu anda da Benfica'nın başında olan Jose Mourinho'nun eski seviyesinde olmadığını söyleyen Buruk, şu açıklamayı yaptı.

Bir Fenerbahçe maçından sonra Mourinho bana dokunmuştu, biraz gergindi. Mourinho tarzı budur, çok agresiftir. O özel biridir biliyorsunuz, dün gece de kırmızı kart gördüğünü izledim. Bu onun stili. Çok büyük bir teknik direktör. Eskisi gibi aynı seviyede değil ama dünya futbolunun hala en iyi teknik direktörlerinden biri hala. Ona saygı duyuyorum, sadece ona değil tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum.

"IRKÇILIK NEDEN, ANLAMIYORUM"

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık olayı hakkında Buruk, şunları dedi:

(Benfica - Real Madrid maçında Prestianni'nin Vinicius'a yaptığı ırkçılık) Bu ırkçılık olaylarını hiç anlayamıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de ırkçı olayları hiç yoktur. Anlayamıyoruz, bir insan diğer insana nasıl böyle ırkçı sözler sarf edebilir. Bilemiyorum ama umuyorum böyle olaylar biter.

"DAVINSON HARİKA BİR FUTBOLCU"

Davinson Sanchez'den övgüyle bahseden Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Davinson Sanhez çok iyi durumda, Juventus'a karşı da gol attı. Hem iyi oyuncu hem iyi karakter, harika bir takım oyuncusu.

"LIVERPOOL VE TOTTENHAM'A KARŞI ANILAR İYİ"

Muhtemel rakipler hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Umarım Juventus'u geçeriz ve Liverpool ya da Tottenham'a karşı oynarız. Geçen sene Tottenham'ı yenmiştik, bu sene Liverpool'u yendik. Kimle oynayacağız bilmiyorum ama iki takıma karşı da harika anılarımız var.

"SOUNESS, DİKTİĞİ BAYRAKLA TARİHTE YERİNİ ALDI"

Buruk, son olarak şöyle konuştu: