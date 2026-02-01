Ayla Aksu, kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen W75 Porto Tenis Turnuvası'nda mücadele etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

14. TEKLER KUPASINI KAZANDI

Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.