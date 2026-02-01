Abone ol: Google News

Ayla Aksu, kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen W75 Porto Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:49
  • Milli tenisçi Ayla Aksu, W75 Porto Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
  • Finalde Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yendi.
  • Aksu, set vermeden kazandığı turnuvada 14. tekler kupasını aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

14. TEKLER KUPASINI KAZANDI

Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.

