Zeynep Sönmez, dünya 67'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında milli tenisçi Zeynep Sönmez, 67'nci sıraya çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.
REKOR KIRDI
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.
