Alvaro Morata'dan Getafe itirafı! Oynamak için her şeyi yapacağım

AA & Ensonhaber

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GETAFE'DE OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, şu şekilde konuştu:

Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil.

"GALATASARAY İLE 6 AYLIK DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

16 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Morata'nın Galatasaray'da kalmaması durumunda şu anda bonservisinin bulunduğu Milan ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.