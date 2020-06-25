Belhanda'nın menajeri: Al Nasr'a gidebilir

Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Faslı oyuncunun Al Nasr'la görüştüğünü söyledi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 30 yaşındaki oyuncunun yerine Hakan Çalhanoğlu'nun alınmasını istiyor.

Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da, gelecek sezonun planlanması yapılmaya başlandı.

Taraftarlarla kavga ettikten sonra iyice gözden düşen Faslı futbolcu Belhanda'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a görüştüğünü belirten oyuncunun menajeri William D'Avila, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu söyledi.

"BELHANDA AL NASR'A GİDEBİLİR"

Radyospor'a konuşan William D'Avila, "Al Nasr, Belhanda'nın transferiyle ilgileniyor. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Şu anda net bir şekilde orayla anlaştık diyemem. Onlar üst düzey kulüpler. Belhanda oraya gidebilir. Sezon sonunda daha net bir açıklama yapabiliriz." dedi.

Sarı-kırmızılılar, eğer bu transfer gerçekleşirse 30 yaşındaki futbolcunun yerine, Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu'nu almayı planlıyor.

"G.SARAY'A GELİRSEM MUTLU OLURUM"

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Hakan, ''Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum.'' diyerek Cimbom'a açık kapı bırakmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun Milan'la 1 yıllık sözleşmesinin kalması, oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek isteyen yönetimin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Hakan: G.Saray'a gelirsem çok mutlu olurum HABERİ