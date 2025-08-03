Flamengo, Jorge Carrascal'ı transfer etti

Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

Flamengo Kulübü, 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFER BEDELİ

Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Carrascal, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Carrascal, geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

FLAMENGO'NUN TRANSFERLERİ

Transferde hareketli günler geçiren Flamengo; Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal ve Samuel Lino'nun ardından Carrascal'ı renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.