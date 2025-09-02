Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir" denildi.

34 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

"ÇOK ŞÜKÜR TRANSFER OLDUK"

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup zevkli bir futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.

Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız" ifadelerini kullandı.

"YUVAMIZA DÖNDÜK"

Almanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son 2 hafta önce görüştüğünü dile getiren İlkay Gündoğan, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız" şeklinde konuştu.

Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum" dedi.

Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay Gündoğan, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.