Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin resmen duyurduğu Jhon Duran'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
DURAN'IN ŞARTLARI
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Duran'ı satın alma opsiyonu olmadan kiraladığını yazdı.
Öte yandan Duran'ın Al Nassr kariyeri sona erdiğini de ekledi.
Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Fenerbahçe, genç oyuncunun tüm maaşını üstlendi.
Kolombiyalı isim, Al Nassr'dan yıllık 20 milyon euro kazanıyordu.
Ayrıca sarı-lacivertli ekip, Al Nassr'a 2.4 milyon euro kiralama bedeli ödedi.
BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO VERİLDİ
Duran, geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.