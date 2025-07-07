Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye maliyeti Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın maliyeti belli oldu. Sarı-lacivertliler, 1 yıllığına kadrosuna kattığı genç golcü için kasasından 20 milyon euro maaş ve 2.4 milyon euro kiralama ücreti çıkaracak.