Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Okan Buruk'la sorunlar yaşayan yıldız futbolcu, takımdan gitmek istiyor.

Büyük ümitlerle Roma'dan transfer edilen Zaniolo'nun durumu İtalyan medyasının da ilgisini çekiyor.

Tuttosport'un haberine göre genç İtalyan futbolcu için Türkiye'de işler pek iyi gitmiyor. Düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'ı tercih eden Zaniolo, Süper Lig'de de beklediği süreyi alamadı.

Son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zaniolo'nun bu hareketinin ardından başka sorunlar olduğu da gelen haberler arasında.

Okan Buruk'la anlaşamıyor

Tuttosport, genç futbolcunun, Okan Buruk'la anlaşamadığını iddia etti. Tuttosport, Zaniolo'nun sezon sonunda Türkiye'den ayrılabileceğini ancak bunun da kolay olmayacağını belirtti.

Mukavelesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan İtalyan futbolcu için bugünkü form durumuyla hiçbir kulübün bu parayı ödemeyeceği yazıldı.

Serbest kalma bedeli Ocak 2024'te 30, sonraki yaz ise 28 milyon euroya düşecek. Yeniden İtalya Milli Takımı'na dönmek isteyen Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray'da kalması durumunda gelecek sezonun kendisi için belirleyici olacağı da belirtildi.