Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü için İngiliz devleri ve Benfica teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekmeyi başaran milli futbolcu Orkun Kökçü, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer radarına girdi.

Daha önce Arsenal'in gündemine gelen orta saha oyuncusu için bu kez de Portekiz ekibi Benfica ve İngiliz devi Manchester United devreye girdi.

Premier Lig ekipleri tribünden takip etti

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Öte yandan Premier Lig ekiplerinin de Orkun Kökçü'yü izlediği kaydedildi. Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City, West Ham United, Brentford gibi ekiplerin Feyenoord'un Ajax ile oynadığı maçı takip ettiği belirtildi.

Kaptanlık bandını takmamıştı

Kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistle oynadı.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, geçmiş dönemde dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıklamıştı.