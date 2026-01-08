Serikspor, Gjoko Spasov'u kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Antalya temsilcisi, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

"KİRALIK OLARAK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.