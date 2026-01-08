Abone ol: Google News

Serikspor, Gjoko Spasov'u kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Serikspor, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer etti.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:48
  • Serikspor, Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer etti.
  • Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu, forvet ve sol kanat mevkisinde oynuyor.
  • Transfer sezon sonuna kadar geçerli olacak.

1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Antalya temsilcisi, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

"KİRALIK OLARAK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

