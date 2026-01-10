Victor Ntino-Emo Gidado resmen Gaziantep FK'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer çalışmaları çerçevesinde ilk takviyesini yaptı.

Gaziantep ekibi, Nijeryalı 21 yaşındaki 10 numara Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, son olarak Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen genç yıldız adayı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

"ARMAMIZ ALTINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Slovenya’nın NK Bravo takımında forma giyen genç yıldız Victor Gidado ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Victor Ntino-Emo Gidado, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.