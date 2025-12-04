Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk ettiği 1. Lig ekiplerinden Vanspor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden maçı tamamladık. 2 gol atmak, Olaigbe'nin gol katkısı yapması moral açısından iyi. Bana göre Onuralp'in çok kritik anda 2 kurtarışı var. Onuralp'i tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar zaten. Ahmet de arkasında keza öyle. En çok sevindirici şey bu. Bu galibiyet önemliydi" diye konuştu.

Tekke, Trabzonspor'un geçmişte şampiyonluğu kaybettiği sezonda Vanspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı anımsatarak şöyle devam etti:

Ben de o dönem futbolcuydum. Hafızada kalan 30 yıllık, aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi, bu anlamda da mutluluk verici bir şey. Tabii eksikler var, çok net gözüküyor. Genel hatlarıyla çok dağılmadan organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim. Gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında oyunun kırılma anı dediğim 2 tane şans yakaladılar. Bu da gayet doğal.

"TÜRKİYE'DE EN ZOR DEPLASMANLARDAN BİRİNE GİDİYORUZ"

Göztepe ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını ifade eden Tekke, "Türkiye'de belki de en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz. Bunu söylemem lazım. Yani Göztepe takımı kendi seyircisinin önünde duygu olarak çok üst noktada oynuyor. Özellikle topu rakibe bırakıp ondan kazandığı toplarla hızlı hücum yapmaya çalışan; duran toplar, taç, korner, yan atış bunlardan gol bulmaya çalışan ve gol bulduktan sonra agresifliğini, coşkusunu savunma olarak çok ciddi artıran bir takım" şeklinde görüş belirtti.

Fatih Tekke, takımdaki eksikliklere değinerek şunları kaydetti: