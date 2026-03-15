Türkiye’de ilk kez düzenlendi: Kış triatlonu Bolu’da nefes kesti

Türkiye’de triatlon branşına yeni bir soluk getiren kış triatlonu yarışları, Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 100 sporcu, karlı zeminde zorlu etapları tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar, sporcuların performansı ve karlı zeminde yaşanan rekabet sayesinde izleyenlere renkli anlar yaşattı.

3 ETAPTA ZORLU MÜCADELE

Kış triatlonu yarışlarında sporcular sırasıyla kar koşusu, bisiklet ve kayaklı koşu etaplarında yarıştı. Yaz triatlonundan farklı olarak yüzme etabının yerini kayaklı koşunun aldığı yarışlarda dayanıklılık ve teknik beceri ön plana çıktı.

Sporcuların zorlu parkurda sergilediği mücadele, organizasyonu izleyen sporseverlerin ilgisini çekti.

"TÜRKİYE'DE GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Organizasyonun ardından açıklama yapan Bayram Yalçınkaya, kış triatlonunun dünya genelinde hızla gelişen bir branş olduğunu belirterek Türkiye’de de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi:

Bu branş aslında triatlonun alt disiplinlerinden biri ve dünyada şampiyonaları düzenleniyor. Biz de uzun süredir bu projeyi hayata geçirmek istiyorduk ancak pandemi, deprem ve bazı doğal afetler nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirebildik ve bunun için çok mutluyuz.

BALKAN ŞAMPİYONASI HEDEFİ

İlk yıl olmasına rağmen yaklaşık 100 sporcunun yarıştığını belirten Yalçınkaya, sporcuların önemli bir kısmının kayaklı koşu branşıyla ilk kez tanıştığını ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda organizasyonun büyütülmesini planladıklarını vurgulayan Yalçınkaya, “Belki gelecek yıl burada bir Balkan Şampiyonası düzenleyebiliriz. Aynı zamanda kış triatlonu için milli takım oluşturup sporcularımızı yurt dışındaki yarışlara göndermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ZORLU AMA HEYECANLI BİR BRANŞ

Kış triatlonunun oldukça zor bir spor olduğunu belirten Yalçınkaya, triatlon sporcuları ile kayaklı koşu sporcuları arasında ilginç bir rekabet yaşandığını söyledi.

Koşu ve bisiklet etaplarında triatletlerin öne çıktığını belirten Yalçınkaya, kayaklı koşu deneyimi olan sporcuların ise son etapta avantaj sağladığını ifade etti.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM"

Yarışmaya katılan sporculardan Akın Uçar’ın babası Ahmet Uçar ise organizasyonun hem sporcular hem de aileler için keyifli geçtiğini söyledi.

Uçar, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar için farklı ve eğlenceli bir deneyimdi. İlk kez böyle bir yarış gördük. Umarım her yıl düzenlenir” dedi.