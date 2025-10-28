Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor karşısında kazandı

- Akkuş Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Müsabaka Ünye Spor Salonu'nda oynandı ve 151 dakika sürdü.
- Maçta galip gelen takım setleri 25-21, 21-25, 25-23 ve 25-20 kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Akkuş Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Akkuş Belediyespor oldu.
151 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ünye
Hakemler: Bektaş Kalender, Sezay Şahin
Akkuş Belediyespor: Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Burak Baturalp Güngör, Rojas, Butko (Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Taha Erden, Egecan Avcıl, Mehmet Kantarcıoğlu)
Setler: 25-21, 21-25, 25-23, 25-20
Süre: 151 dakika