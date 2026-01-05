Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi

- VakıfBank pasörü Cansu Özbay'ın sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem oluştu.
- Tedavisine başlanan Cansu'nun İtalya yolculuğuna katılabileceği belirtildi.
- CEV Şampiyonlar Ligi maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.
Sultanlar Ligi'nde oynanan Zeren Spor karşılaşmasında sakatlanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay'ın sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu belirlendi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zeren Spor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Ayrıca açıklamada tedavisine başlanan Cansu'nun takımın İtalya yolculuğuna katılabileceği ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ocak Perşembe günü oynanacak Savino Del Bene mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi.