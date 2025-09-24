Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Andres Piza Hernandez'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Cizre Belediyespor, 34 yaşındaki Kolombiyalı smaçör Andres Piza Hernandez'i transfer etti.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ülkesinin Seleccion Antioguia de Voleibol'da oynayan Andres Piza Hernandez ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.