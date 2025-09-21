Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 2 imza atıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı İranlı Mehdi Rezaei ile orta oyuncu Ege Can Avcıl'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan 24 yaşındaki Ege Can Avcıl ve yine geçen sezon İran'ın Rahyab Meyal takımında forma giyen 24 yaşındaki Mehdi Rezaei ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMELERİNİ DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesine yer verildi.