Galatasaray, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 17:53
  • Galatasaray, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki maçı set vermeden tamamlayan Galatasaray, ligde 13. galibiyetini aldı.
  • Ev sahibi Bahçelievler Belediyespor ise 18. maçını da kaybetti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

72 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar

Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

Galatasaray: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)

Setler: 17-25, 18-25, 21-25

Süre: 72 dakika (19, 25, 28)

