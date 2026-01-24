Galatasaray, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

- Galatasaray, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki maçı set vermeden tamamlayan Galatasaray, ligde 13. galibiyetini aldı.
- Ev sahibi Bahçelievler Belediyespor ise 18. maçını da kaybetti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
72 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar
Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)
Galatasaray: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)
Setler: 17-25, 18-25, 21-25
Süre: 72 dakika (19, 25, 28)