Gaziantep Gençlikspor, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Gaziantep Gençlikspor oldu.
128 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Marttilla, Caner Dengin, Gomez Galvez, Kaan Gürbüz, Barthelemy, Yılmaz Üner)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetman, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Yusuf Eken, Doğan Karakoç, Takavar)
Setler: 20-25, 25-18, 20-25, 25-14, 14-16
Süre: 128 dakika (23, 30, 28, 24, 23)
