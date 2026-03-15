Gebze Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Gebze Belediyespor oldu.
Salon: Gebze
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Cihan Türker
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yiğit Yıldız, Tervaportti, Gutierrez, Yasin Aydın, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Berk Dilmenler, Aykut Acar, Kadir Gürkan Uz, Franca)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Bardarov, Halil İbrahim Yücel, Cardoso, Furkan Dur (Fatih Yörümez, Özgür Benzer, Batu Ercan Akbaba, Atakan Topal, Kerem Süel, Ali Fazli)
Setler: 25-22, 25-22, 25-16
Süre: 92 Dakika (33, 32, 27)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi