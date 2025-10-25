İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
- Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 112 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında Cizre Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.
112 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Ramazan Demiröz
Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Rezaei, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Emre Çevik, Umut Durur, Egecan Avcıl)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu, Bardarov, Gunter, Fatih Yorumez (Cemal Özgür, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Özgür Benzer)
Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 18-25
Süre: 112 dakika