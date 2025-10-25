Abone ol: Google News

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 16:09
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi
  • İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşma 112 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftasında Cizre Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

112 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Tolgahan Dinçer, Ramazan Demiröz

Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Rezaei, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Emre Çevik, Umut Durur, Egecan Avcıl)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu, Bardarov, Gunter, Fatih Yorumez (Cemal Özgür, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Özgür Benzer)

Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 18-25

Süre: 112 dakika

