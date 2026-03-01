Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finaller başlayacak

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçları yarın başlayacak.
Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçları, 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı da belli oldu.
MAÇ PROGRAMI
Yarın:
17.00 Eczacıbaşı-Göztepe (Eczacıbaşı)
3 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Aras Kargo (Burhan Felek)
4 Mart Çarşamba:
17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)
20.00 Galatasaray-Kuzeyboru (Burhan Felek)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi