Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finaller başlayacak

Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçları, 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı da belli oldu.

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

17.00 Eczacıbaşı-Göztepe (Eczacıbaşı)

3 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Aras Kargo (Burhan Felek)

4 Mart Çarşamba:

17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)

20.00 Galatasaray-Kuzeyboru (Burhan Felek)