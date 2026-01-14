Abone ol: Google News

Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Alexandra Frantti'nin ardından Myriam Sylla ve Yasemin Güveli de Darta Bevo maçında oynayamayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 18:28
Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek
  • Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
  • Galatasaray, daha önce Alexandra Frantti'nin de maçta yer almayacağını açıklamıştı.
  • Tüm oyuncuların sakatlığı nedeniyle takım kadrosu bu akşam eksik olacak.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sylla ve Güveli, dizlerindeki sakatlık sebebiyle Darta Bevo mücadelesinde forma giyemeyecek.

FRANTTI DE YOK

Galatasaray, omuz sakatlığı yaşayan Alexandra Frantti'nin de maç kadrosunda yer almayacağını duyurmuştu.

Alexandra Frantti, Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak Alexandra Frantti, Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak

Eshspor Haberleri