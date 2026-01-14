Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

- Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
- Galatasaray, daha önce Alexandra Frantti'nin de maçta yer almayacağını açıklamıştı.
- Tüm oyuncuların sakatlığı nedeniyle takım kadrosu bu akşam eksik olacak.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sylla ve Güveli, dizlerindeki sakatlık sebebiyle Darta Bevo mücadelesinde forma giyemeyecek.
FRANTTI DE YOK
Galatasaray, omuz sakatlığı yaşayan Alexandra Frantti'nin de maç kadrosunda yer almayacağını duyurmuştu.