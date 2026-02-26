VakıfBank ve Fenerbahçe'nin CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

Eczacıbaşı ve Zeren Spor'dan sonra VakıfBank ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belirlendi.

İTALYAN TAKIMLARIYLA KARŞILAŞACAKLAR

İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımı, Yunan ekibi Olympiakos'u iki maçta da yenerek Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank ile eşleşti.

İtalyan kulüpleri arasındaki eşleşmede ise Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara'yı altın set sonucu geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 10-12 Mart, rövanşlar ise 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Numia Vero Volley Milano (İtalya)-VakıfBank

Zeren Spor-Imoco Volley (İtalya)

Eczacıbaşı-Developres Rzeszow (Polonya)

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)-Fenerbahçe