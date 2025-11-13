Yunus Öçal: Altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı namağlup şampiyon oldu.

Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştıkları maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kadın milli voleybolcuların Azerbaycan dışında diğer ülkelere karşı hiç zorlanmadığını ifade eden Öçal, şöyle konuştu:

Milli voleybolculardan Eda Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

Bizim hedefimiz zaten altın madalyaydı ama hiç bir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Biz şampiyonluğa ve altın madalyaya odaklanarak çalıştık, Azerbaycan ile 2 kez oynadık, ikinci maçta bizi defansta biraz zorladıklarını söylemem lazım. Ama takımımız iyi bir takım, bu kızlarla gurur duyuyorum, iyi bir iş çıkardık ve altın madalyayı ülkemize getirdik. Açıkçası bayrağımızı, bu forma üzerinde taşıyarak altın madalya kazanmak çok gurur verici. Biz destekleyen çok fazla insan var, burada bile vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı, çok mutluyuz. İyi bir takımız, geniş bir kadromuz var. Takıma gelebilecek çok fazla oyuncumuz var, Akdeniz Oyunları'ndan da ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz.