Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

- Zeren Spor, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Müsabaka 63 dakika sürdü ve setler 25-12, 25-8, 25-19 olarak sonuçlandı.
Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Zeren Spor ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
63 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Umut Maden
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Janset Cemre Erkul, Malinov, Saliha Şahin, Aleksic, Mihajlovic (Özlem Güven, Kübra Akman, Lazareva, Eylül Karadaş, Beyza Arıcı, Uzelac)
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Eda Say)
Setler: 25-12, 25-8, 25-19
Süre: 63 dakika (19, 20, 24)