Zeren Spor, Türk Hava Yolları'na set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 17:03
Zeren Spor, Türk Hava Yolları'na set vermedi
  • Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 81 dakika sürdü.
  • Setler 15-25, 19-25 ve 24-26 sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sakın

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yımaz, Adelusi, Çağla Çiçekoğlu, Işıl Öz, Orthmann, Büşra Kılıçlı)

Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov (Özlem Alkan, Mihajlovic, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic)

Setler: 15-25, 19-25, 24-26

Süre: 81 dakika (24, 26, 31)

