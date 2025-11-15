23 yılda 13 bin 377 kaçak kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Bakan Ersoy, Dün akşam, Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde güçlü bir mesaj verdiklerini bildirdi.

"SON 23 YILDA 13 BİN 377 KÜLTÜR VARLIĞIMIZI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Bakan Ersoy, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık.



Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun.